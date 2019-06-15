Рыков: лучше играть пять минут в КХЛ, чем 15 в ВХЛ

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Егор Рыков рассказал, как отнёсся к переходу в ХК «Сочи» из СКА.
«Переход в ХК „Сочи“? Я не проходил в состав питерского клуба и тогда ходил с весьма плохим настроением. Ты тренируешься ради того, чтобы играть, а вместо этого сидишь на скамейке. Но в СКА действительно была серьёзная конкуренция, и когда предложили вариант с южным клубом, то я сразу же согласился. Вообще, со мной это всё обсуждалось через агента, но критерий для нового клуба был один – там я должен был играть.
Почему не поехал в ВХЛ? Моё мнение – лучше играть 5 минут в КХЛ, чем 15 в ВХЛ. Я не настаиваю, но мне кажется, что в высшей лиге не будет должного прогресса. Там совершенно другой хоккей. Может быть, форвардам интересно, но я был в ситуациях, когда приезжаешь на выезд и видишь, что соперник катается по льду в каком-то расслабленном состоянии. Не получилось что-то у них – и ладно. По-настоящему напряжённых матчей очень мало. Есть три-четыре клуба, против которых играть интересно», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.
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