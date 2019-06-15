«Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» включились в борьбу за Эрика Карлссона

Клубы Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» включились в борьбу за защитника Эрика Карлссона, информирует Aftonbladet. Напомним, «Сан-Хосе», которому принадлежат права на Карлссона до 1 июля, готов предложить ему восьмилетний контракт на $ 88 млн.
Ранее сообщалось о желании Карлссона играть за «Монреаль» или «Оттаву», так как его жена хочет быть поближе к своей семье, живущей в Канаде.
В сезоне-2018/19 шведский защитник провёл 53 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 45 (3+42) очков при показателе полезности "+6" и 22 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке около 24 с половиной минут за встречу. В плей-офф на его счету 16 (2+14) баллов в 19 играх. Из-за травмы Эрик также пропустил 29 матчей в регулярке.
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