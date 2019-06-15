Барбашёв: в НХЛ куча хороших игроков, я согласен на роль в четвёртом звене

Нападающий Иван Барбашёв поделился мнением о своей роли в чемпионской команде «Сент-Луис Блюз», который впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли.
«Когда меня драфтовали, я уже понимал, что это НХЛ и здесь куча хороших игроков. Пробиться в топ-шесть очень сложно. Но у меня была мечта попасть в НХЛ. Мне дали роль в четвёртом звене, и я на это согласен», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
«Блюзмены» выиграли 10 матчей в гостях в одном розыгрыше, повторив рекорд плей-офф. Ранее это удалось «Вашингтон Кэпиталз» (в 2018 году), «Лос-Анджелес Кингз» (2012), «Калгари Флэймз» (2004) и дважды — «Нью-Джерси Дэвилз» (в 1995 и 2000 годах).
- 15 июня 2019
-
10:32
-
09:54
-
09:41
-
09:16
-
08:57
-
08:31
-
08:11
-
03:47
-
02:41
- 14 июня 2019
-
23:47
-
23:23
-
22:46
-
22:19
-
21:42
-
21:10
-
21:01
-
20:28
-
20:14
-
19:43
-
19:25
-
19:10
-
18:49
-
18:33
-
18:21
-
18:08
-
17:39
-
17:00
-
16:35
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:16
-
15:10
-
14:55