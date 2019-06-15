Яшин: все считают очки и «плюс-минус», но я измеряю вклад не только этим

Известный в прошлом хоккеист Алексей Яшин поделился мнением о значении статистики при игре в плей-офф.
«Если даже один из лидеров не забивает голы, это ещё не означает, что он плохо играет. Когда против тебя играют персонально, когда два-три человека за тобой следят, не всегда получится иметь хорошую статистику. Нередко команда сознательно выбирает такую тактику: „жертвует“ своей звездой ради победы. То есть отдаёт на откуп своего лучшего игрока, позволяя его закрыть, но тем самым освобождает время и пространство для его партнёров. Это чисто мое мнение, понимаю, что в медийном пространстве это не всегда срабатывает. Все считают голы, очки, „плюс-минус“, игровое время. Но для меня вклад игрока в победу измеряется не только этим», — цитирует Яшина официальный сайт НХЛ.
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