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Боумистер: «Сент-Луис» не ищет лёгких путей, сложности подготовили нас

Боумистер: «Сент-Луис» не ищет лёгких путей, сложности подготовили нас
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер поделился мнением о непростом пути команды к первой победе в Кубке Стэнли.

«Непростая победа? Это подходит нашей команде. Мы никогда не ищем легких путей. Но все эти сложности, через которые мы прошли, подготовили нас к плей-офф», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.

«Блюзмены» выиграли 10 матчей в гостях в одном розыгрыше, повторив рекорд плей-офф. Ранее это удалось «Вашингтон Кэпиталз» (2018), «Лос-Анджелес Кингз» (2012), «Калгари Флэймз» (2004), а также «Нью-Джерси Дэвилз» (1995, 2000).

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