Мамин: поездка с Кубком Гагарина в Чехов — пропаганда хоккея

Нападающий московского ЦСКА Максим Мамин поделился впечатлениями от визита в родной Чехов. Форвард привозил в город выигранный Кубок Гагарина. Напомним, Мамин забросил решающую шайбу в четвёртой игре финальной серии с «Авангардом» (4-0).



«Здесь недалеко я вырос и прожил большую часть жизни. К тому же лучший друг открыл тут хоккейную школу, поэтому Кубок Гагарина мы привезли сюда во многом для того, чтобы показать местным ребятам. Можно сказать, это пропаганда хоккея.



Очень приятно такое внимание людей. Кубок Гагарина был в моём распоряжении три дня. И помимо того, что привёз его в Чехов, я устроил большой семейный ужин, на котором выставил и трофей», — приводит слова нападающего официальный сайт КХЛ.

ЦСКА сохранил лидеров и усилил состав. Как быть с жёстким потолком зарплат? Москвичи намерены выиграть второй Кубок Гагарина подряд. Но в сезоне-2020/21 они рискуют не вписаться в платёжку.