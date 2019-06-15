Светлов: при всей любви к советскому хоккею, голосую за канадские площадки

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился воспоминаниями об игре советской сборной на канадских площадках.



«Запас мастерства позволял хоккеистам сборной СССР, „Динамо“, ЦСКА и других ведущих клубов чувствовать себя очень комфортно по обе стороны океана. Но могу сказать, что, выезжая на традиционные североамериканские серии, на маленьких площадках мы чувствовали себя очень комфортно. Было больше игры перед воротами, больше шансов забить гол и порадовать своих болельщиков. Честно скажу, при всей любви к советскому и европейскому хоккею голосую за канадские площадки», — приводит слова специалиста Russia-Hockey.



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