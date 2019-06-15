«Детройт» заинтересован в приобретении защитника Трубы у «Виннипега»

Защитником «Виннипег Джетс» Джейкобом Трубой интересуется «Детройт Ред Уингз», информирует The Athletic. Ранее стало известно, что «Виннипег» готов обменять защитника. Контракт 25-летнего игрока с зарплатой $ 5,5 млн рассчитан до конца сезона, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.



В этом сезоне Труба набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. В шести играх плей-офф сделал одну передачу.



Прошлым летом Джейкоб заключил контракт с «Джетс» только после решения арбитража. Клуб давал игроку зарплату в размере $ 4 млн, хоккеист хочет $ 7 млн. А перед сезоном-2016/17 переговоры о контракте затянулись настолько, что Труба пропустил тренировочный лагерь и первые 15 игр регулярного чемпионата, а также просил клуб об обмене.

