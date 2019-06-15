«Ванкувер» хочет приобрести защитников Гардинера и Майерса

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» хочет укрепить защитную линию, информирует Sportsnet. Канадский клуб заинтересован в Джейке Гардинере из «Торонто Мэйпл Лифс» и Тайлере Майерсе из «Виннипег Джетс». У обоих хоккеистов 1 июля завершаются контракты со своими командами.



28-летний Гардинер из-за травм провёл только 62 матча в прошедшем регулярном чемпионате, набрав 30 (3+27) баллов при показателе полезности "+19" и 26 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 минуты за матч. В семи матчах плей-офф Гардинер сделал два голевых паса.



29-летний Майерс провёл в сезоне-2018/19 80 матчей в регулярке и шесть в плей-офф, записав на свой счёт 31 (9+22) очко.