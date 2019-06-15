Младшего сына Максима Соколова, подозреваемого в убийстве матери, привезли в суд

Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова — Арсения привезли в городской суд Всеволожска Ленинградской области для избрания меры пресечения, информирует Пятый канал.



Сначала следователи склонялись к версии, что старший сын, Максим, зарезал мать и пытался покончить с собой. Однако характер ранений юного хоккеиста заставил силовиков усомниться в этом.



У Максима проникающие ранения грудной клетки — задеты лёгкие, двусторонний пневмоторакс, стоят дренажи в обоих лёгких, трахеостомия (трубка в горле) и аппарат ИВЛ. Порез горла с повреждением органов дыхания. Он под препаратами, но в сознании. Состояние стабильно тяжёлое.



Потом Арсений изменил показания. Добавил, что сам бросился добивать брата, из мести за маму. Здесь также нашлись нестыковки. Если он видел тело Ирины до того, как побежал к соседям, почему не бросился мстить сразу? А если мать была ещё жива — почему направился к соседям, а не к ней?

«Так кто сошёл с ума?». Теперь обвиняют 15-летнего сына вратаря Соколова Неужели подросток сам совершил это преступление, а потом свалил все на брата? Да ещё и добить его попытался?