Лидеры «Бостона» играли с различными травмами в финале Кубка Стэнли

Лидеры «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, Брэд Маршан и Давид Пастрняк выходили на лёд в проигранной финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» с травмами различной степени тяжести.



Как стало известно, Бержерон травмировал пах ещё в серии с «Каролиной Харрикейнз». Пастрняк, пропустивший часть регулярного чемпионата из-за повреждения пальца, снова травмировал его в плей-офф. Маршан выходил на лёд с травмой мышц паха и живота. К тому же он потянул связки руки в начале плей-офф и усугубил травму во время тренировочного матча, который «Бостон» провел во время десятидневного перерыва перед финалом Кубка Стэнли.



Защитник Здено Хара доигрывал финал с перелом челюсти, нападающий Ноэль Аккьяри выходил на лёд с трещиной в грудной кости, защитник Джон Мур перенёс перелом плечевой кости.

Бостонский гигант. Здено Хара бился за Кубок Стэнли с переломанной челюстью Как говорил когда-то Каспарайтис, в плей-офф НХЛ не играют только мертвецы.