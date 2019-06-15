Лидеры «Бостона» играли с различными травмами в финале Кубка Стэнли

Лидеры «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, Брэд Маршан и Давид Пастрняк выходили на лёд в проигранной финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» с травмами различной степени тяжести.
Как стало известно, Бержерон травмировал пах ещё в серии с «Каролиной Харрикейнз». Пастрняк, пропустивший часть регулярного чемпионата из-за повреждения пальца, снова травмировал его в плей-офф. Маршан выходил на лёд с травмой мышц паха и живота. К тому же он потянул связки руки в начале плей-офф и усугубил травму во время тренировочного матча, который «Бостон» провел во время десятидневного перерыва перед финалом Кубка Стэнли.
Защитник Здено Хара доигрывал финал с перелом челюсти, нападающий Ноэль Аккьяри выходил на лёд с трещиной в грудной кости, защитник Джон Мур перенёс перелом плечевой кости.
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