Губернатор Миссури объявил сегодняшнюю субботу Днём «Сент-Луиса»
Губернатор штата Миссури Майк Парсон издал официальный указ в связи с празднованием «Сент-Луис Блюз» победы в Кубке Стэнли.
«В честь первой в истории победы «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли нынешняя суббота, 15 июня 2019 года, будет официально Днём «Сент-Луиса» во всем штате Миссури. Данная победа — замечательный момент для Миссури и миллионов поклонников клуба, празднующих повсюду. Вперёд, «Блюз»!» — написал губернатор в «Твиттере».
Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
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