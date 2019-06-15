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Флетчер: Нисканен окажет позитивное влияние на молодых защитников «Филадельфии»

Флетчер: Нисканен окажет позитивное влияние на молодых защитников «Филадельфии»
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал обмен защитника Мэтта Нисканена из «Вашингтон Кэпиталз» на защитника Радко Гудаса.

«Мы очень рады, что Мэтт присоединился к «Филадельфии». Это опытный защитник, который был важной частью чемпионского состава «Вашингтона». Нисканен проводил много времени на площадке, часто появляясь в самые сложные моменты матчей. Рассчитываем, что он окажет позитивное влияние на молодых защитников команды», — приводит слова Флетчера официальный сайт НХЛ

В минувшем сезоне 32-летний Нисканен забросил 8 шайб и сделал 17 результативных передач в 80 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-3» и 41 штрафной минуте. В семи матчах плей-офф американский хоккеист отметился двумя голевыми передачами при нейтральной полезности.

«Вашингтон» обменял Мэтта Нисканена в «Филадельфию» на Радко Гудаса
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