Флетчер: Нисканен окажет позитивное влияние на молодых защитников «Филадельфии»

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал обмен защитника Мэтта Нисканена из «Вашингтон Кэпиталз» на защитника Радко Гудаса.
«Мы очень рады, что Мэтт присоединился к «Филадельфии». Это опытный защитник, который был важной частью чемпионского состава «Вашингтона». Нисканен проводил много времени на площадке, часто появляясь в самые сложные моменты матчей. Рассчитываем, что он окажет позитивное влияние на молодых защитников команды», — приводит слова Флетчера официальный сайт НХЛ
В минувшем сезоне 32-летний Нисканен забросил 8 шайб и сделал 17 результативных передач в 80 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-3» и 41 штрафной минуте. В семи матчах плей-офф американский хоккеист отметился двумя голевыми передачами при нейтральной полезности.
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