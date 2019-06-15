«Виннипег» подписал контракт с бывшим одноклубником Лайне

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» заключил трёхлетний двусторонний контракт с финским нападающим Йооной Луото, информирует официальный сайт «реактивщиков».
По условиям соглашения, среднегодовая зарплата 21-летнего хоккеиста составит $ 758, 300. Последние три сезона Луото провёл на родине в составе клуба «Таппара». В сезоне-2018/19 форвард забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач в 58 матчах регулярного чемпионата. Кроме того, на его счету 4 (2+2) очка в 11 играх плей-офф.
Луото был одноклубником нынешнего форварда «Джетс» Патрика Лайне. Они вместе выступали за юниорские и молодёжные команды «Таппары». В 2017 года Луото выступал на молодёжном чемпионате мира, где играл в одной команде с форвардом Кристианом Весалайненом.
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