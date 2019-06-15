На парад «Сент-Луиса» пришли 500 тыс. человек. Это больше, чем население города
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» посетили более 500 тысяч человек, что превышает население города.
Ранее губернатор штата Миссури Майк Парсон издал официальный указ и объявил о том, что 15 июня 2019 года будет Днём «Сент-Луиса» во всём штате.
Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
В составе «музыкантов» выступают два хоккеиста, представляющие Россию: нападающий Владимир Тарасенко и форвард четвёртого звена Иван Барбашёв.
От Тарасенко до О’Райлли. Как «Сент-Луис» собирал чемпионскую команду
Драфт и терпение, и несколько громких обменов в межсезонье.
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