На парад «Сент-Луиса» пришли 500 тыс. человек. Это больше, чем население города

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» посетили более 500 тысяч человек, что превышает население города.



Ранее губернатор штата Миссури Майк Парсон издал официальный указ и объявил о том, что 15 июня 2019 года будет Днём «Сент-Луиса» во всём штате.



Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.

В составе «музыкантов» выступают два хоккеиста, представляющие Россию: нападающий Владимир Тарасенко и форвард четвёртого звена Иван Барбашёв.