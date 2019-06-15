Генменеджер «Филадельфии» — о Хейзе: у нас состоялся конструктивный диалог
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Чак Флетчер рассказал о ходе переговоров с нападающим Кевином Хейзом. 1 июля хоккеист может стать свободным агентом.
«У нас состоялся хороший и конструктивный диалог с игроком и его представителем. Посмотрим, чем всё закончится, но пока всё проходит неплохо», — приводит слова Флетчера пресс-служба «лётчиков» в «Твиттере».
Хейз пополнил ряды «Филадельфии» несколько дней назад в результат обмена с «Виннипег Джетс». Взамен «реактивщики» получили выбор в пятом раунде драфта-2019.
Хейз был обменян в «Виннипег» 25 февраля из «Нью-Йорк Рейнджерс» на форварда Брэндона Лемье, выбор в первом раунде драфта-2019 и условный выбор на драфте-2022.
Кевин Хейз может перейти в «Бостон»
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