Каменский: называть Тарасенко великим рано, но он вырос в игрока высокого класса

Вице-президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением об игре российских хоккеистов в финале Кубка Стэнли.
«В каждом финале, в котором принимают участие наши ребята, они играют основную роль. Часто набирают больше всех очков и решают судьбу серии. Это в нашем характере, в нашем стремлении победить. Именно в таких ситуациях, в решающие моменты финала, у русских открывается второе дыхание и ребята играют просто здорово. Думаю, что это воспитание силы воли идёт ещё с детства.
Если же говорить конкретно про Володю Тарасенко, то он игровик, который сам может и обыграть, и забить, и отдать. Называть его великим ещё рано, но в игрока экстра-класса он вырос уже точно. Что и доказывает непосредственно сейчас, именно в этих финальных матчах. Ну и, конечно, хотелось бы поздравить его с рождением сына, которое он теперь сможет отметить и победой в Кубке Стэнли», — приводит слова Каменского официальный сайт НХЛ.
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