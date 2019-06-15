Каменский: называть Тарасенко великим рано, но он вырос в игрока высокого класса

Вице-президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением об игре российских хоккеистов в финале Кубка Стэнли.



«В каждом финале, в котором принимают участие наши ребята, они играют основную роль. Часто набирают больше всех очков и решают судьбу серии. Это в нашем характере, в нашем стремлении победить. Именно в таких ситуациях, в решающие моменты финала, у русских открывается второе дыхание и ребята играют просто здорово. Думаю, что это воспитание силы воли идёт ещё с детства.



Если же говорить конкретно про Володю Тарасенко, то он игровик, который сам может и обыграть, и забить, и отдать. Называть его великим ещё рано, но в игрока экстра-класса он вырос уже точно. Что и доказывает непосредственно сейчас, именно в этих финальных матчах. Ну и, конечно, хотелось бы поздравить его с рождением сына, которое он теперь сможет отметить и победой в Кубке Стэнли», — приводит слова Каменского официальный сайт НХЛ.

Русские в НХЛ — это сила! Пути Тарасенко и Барбашёва к Кубку Стэнли Они прошли два разных пути на вершину, но оба сыграли ключевую роль в победе «Сент-Луиса».