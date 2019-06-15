Шведский форвард Лилья подписал контракт с «Коламбусом»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» заключил однолетний контракт новичка с нападающим Якобом Лильей, информирует официальный сайт «мундиров».



В сезоне-2018/19 шведский форвард провёл 52 игры в составе «Юргордена», записав на свой счёт 12 заброшенных шайб и 25 результативных передач при показателе полезности «+3» и 18 минутах штрафного времени. В среднем за игру хоккеист проводил на льду 18 минут 3 секунды. В 19 матчах плей-офф Лилья набрал 8 (3+5) баллов.



В минувшем сезоне подопечные Джона Тортореллы дошли до полуфинала Восточной конференции, где проиграли в шести матчах «Бостон Брюинз». В первом раунде «мундиры» обыграли в четырёх играх победителя регулярного чемпионата — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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