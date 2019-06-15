Шведский форвард Лилья подписал контракт с «Коламбусом»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» заключил однолетний контракт новичка с нападающим Якобом Лильей, информирует официальный сайт «мундиров».
В сезоне-2018/19 шведский форвард провёл 52 игры в составе «Юргордена», записав на свой счёт 12 заброшенных шайб и 25 результативных передач при показателе полезности «+3» и 18 минутах штрафного времени. В среднем за игру хоккеист проводил на льду 18 минут 3 секунды. В 19 матчах плей-офф Лилья набрал 8 (3+5) баллов.
В минувшем сезоне подопечные Джона Тортореллы дошли до полуфинала Восточной конференции, где проиграли в шести матчах «Бостон Брюинз». В первом раунде «мундиры» обыграли в четырёх играх победителя регулярного чемпионата — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Сезон охоты за Панариным и Бобровским. Как клубы НХЛ проведут лето. Восток
А Эрик Карлссон может вернуться в «Оттаву».
- 15 июня 2019
-
22:32
-
22:00
-
21:51
-
21:17
-
20:47
-
20:20
-
19:55
-
19:19
-
18:53
-
18:32
-
17:34
-
17:18
-
16:52
-
16:31
-
16:00
-
15:52
-
15:14
-
14:58
-
14:26
-
13:55
-
13:35
-
12:59
-
12:22
-
11:52
-
11:25
-
10:55
-
10:32
-
09:54
-
09:41
-
09:16
-
08:57
-
08:31
-
08:11
-
03:47
-
02:41
Партнерский контент