«Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Диона Фанёфа
«Лос-Анджелес Кингз» выкупил контракт защитника Диона Фанёфа, информирует официальный сайт «королей». Клубу так и не удалось обменять опытного хоккеиста.
У 34-летнего игрока оставалось ещё два года контракта с зарплатой $ 7 млн (из них $ 1,25 млн — за «Оттавой Сенаторз). Теперь «Кингз» придётся выплатить хоккеисту $ 5,7 млн за четыре сезона.
Минувший сезон сложился для Фанёфа крайне неудачно. Он забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач в 67 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «–21». Это был второй сезона для Диона в «Лос-Анджелесе».
Клубу из Калифорнии придётся удерживать под потолком $ 2,9 млн в сезоне-2019/20, $ 5,4 млн — в сезоне-2020/21 и ещё по $ 1,4 млн в двух следующих сезонах.
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- 15 июня 2019
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