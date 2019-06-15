Шенн — о чемпионском параде: лучший день в жизни, это невероятно!

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн поделился впечатлениями от чемпионского парада, который проходит в городе по случаю победы команды в Кубке Стэнли.



«Это невероятно! Лучший день в жизни. Ребята навечно стали легендами этого города. Это неописуемо», — сказал Шенн в эфире телеканала Fox Sports Midwest.

Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.



В составе «музыкантов» выступают два хоккеиста, представляющие Россию: нападающий Владимир Тарасенко и форвард четвёртого звена Иван Барбашёв.