Шенн — о чемпионском параде: лучший день в жизни, это невероятно!
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн поделился впечатлениями от чемпионского парада, который проходит в городе по случаю победы команды в Кубке Стэнли.
«Это невероятно! Лучший день в жизни. Ребята навечно стали легендами этого города. Это неописуемо», — сказал Шенн в эфире телеканала Fox Sports Midwest.
Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
В составе «музыкантов» выступают два хоккеиста, представляющие Россию: нападающий Владимир Тарасенко и форвард четвёртого звена Иван Барбашёв.
От Тарасенко до О’Райлли. Как «Сент-Луис» собирал чемпионскую команду
Драфт и терпение, и несколько громких обменов в межсезонье.
- 15 июня 2019
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