Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бондра: наличие Берюбе всегда вдохновляло игроков на подвиги

Бондра: наличие Берюбе всегда вдохновляло игроков на подвиги
Хоккей / НХЛ 0

Бывший игрок НХЛ Петер Бондра оценил наставника «Сент-Луис Блюз» Крэйга Берюбе. В бытность игроками они вместе выступали за «Вашингтон Кэпиталз».

«Он всегда отличался фантастической волей к победе и желанием биться и драться за партнёров по команде. Наличие рядом такого человека, как Крэйг, всегда вдохновляло игроков на подвиги. Неудивительно, что и в качестве тренера он продемонстрировал все свои качества бойца, сумев поднять «Сент-Луис» с самого низа за короткий срок», — приводят слова Бондры «Известия».

Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.

Назаров: хочу пригласить Берюбе в мой бар. Обещаю, что обойдётся без драк
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент