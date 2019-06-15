Бондра: наличие Берюбе всегда вдохновляло игроков на подвиги

Бывший игрок НХЛ Петер Бондра оценил наставника «Сент-Луис Блюз» Крэйга Берюбе. В бытность игроками они вместе выступали за «Вашингтон Кэпиталз».



«Он всегда отличался фантастической волей к победе и желанием биться и драться за партнёров по команде. Наличие рядом такого человека, как Крэйг, всегда вдохновляло игроков на подвиги. Неудивительно, что и в качестве тренера он продемонстрировал все свои качества бойца, сумев поднять «Сент-Луис» с самого низа за короткий срок», — приводят слова Бондры «Известия».

Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.