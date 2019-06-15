Боумистер — о победе в Кубке Стэнли: полный сюрреализм, я ждал этого много лет

Защитник «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер поделился мнением о победе в Кубке Стэнли. В финале «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».



«Слава богу, что все закончилось! Пока что полный сюрреализм. Раньше, чем через пару дней, думаю, в сознании случившееся не осядет. Я ждал этого момента много лет и, конечно, был очень польщён получить Кубок первым. Но большого значения это не имеет. Все внесли свою лепту, и все получили возможность его поднять.



Прошлый сезон у меня выдался тяжёлым, и к началу нынешнего я был всё ещё не в своей тарелке. И мне, и всей команде пришлось пройти через очень сложное время. Но мы показали свою стойкость, и теперь — вы правы — это довольно крутой сюжет», — приводит слова Боумистера официальный сайт НХЛ.

Джей Боумистер стал 29-м членом Тройного золотого клуба среди игроков