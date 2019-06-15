Боумистер — о победе в Кубке Стэнли: полный сюрреализм, я ждал этого много лет
Защитник «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер поделился мнением о победе в Кубке Стэнли. В финале «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».
«Слава богу, что все закончилось! Пока что полный сюрреализм. Раньше, чем через пару дней, думаю, в сознании случившееся не осядет. Я ждал этого момента много лет и, конечно, был очень польщён получить Кубок первым. Но большого значения это не имеет. Все внесли свою лепту, и все получили возможность его поднять.
Прошлый сезон у меня выдался тяжёлым, и к началу нынешнего я был всё ещё не в своей тарелке. И мне, и всей команде пришлось пройти через очень сложное время. Но мы показали свою стойкость, и теперь — вы правы — это довольно крутой сюжет», — приводит слова Боумистера официальный сайт НХЛ.
Джей Боумистер стал 29-м членом Тройного золотого клуба среди игроков
- 15 июня 2019
-
23:58
-
23:27
-
22:32
-
22:00
-
21:51
-
21:17
-
20:47
-
20:20
-
19:55
-
19:19
-
18:53
-
18:32
-
17:34
-
17:18
-
16:52
-
16:31
-
16:00
-
15:52
-
15:14
-
14:58
-
14:26
-
13:55
-
13:35
-
12:59
-
12:22
-
11:52
-
11:25
-
10:55
-
10:32
-
09:54
-
09:41
-
09:16
-
08:57
-
08:31
-
08:11
Партнерский контент