Барбашёв: Сент-Луис, это было нереально. Спасибо за великолепный парад

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв выразил благодарность фанатам, пришедшим на чемпионский парад.

Чемпионский парад «Сент-Луиса» посетило более 500 тыс. человек, что превышает население города. Губернатор штата Миссури Майк Парсон объявил, что 15 июня 2019 года будет Днём «Сент-Луиса» во всём штате.

«Сент-Луис, это было нереально. Спасибо за великолепный парад!» — написал Барбашёв в «Твиттере».

23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В минувшем плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах. Шестой матч финальной серии российский форвард пропустил из-за дисквалификации.