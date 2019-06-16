Владелец «Блюз» — о параде: зрители уходили вглубь на один-два квартала. Вау
Владелец «Сент-Луис Блюз» Том Стилмман выразил благодарность фанатам, пришедшим на чемпионский парад.
«Реальность превзошла всяческие ожидания. Я представлял, что людей будет много, но в некоторых местах зрители уходили вглубь на один-два квартала. Вау. Для города это глоток свежего воздуха. Это лучшее, на что способен спорт: объединять людей и приносить позитивную энергию», — цитирует Стиллмана официальный сайт НХЛ.
Победа в завершившемся плей-офф стала первой для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостон Брюинз» — 0-4.
Барбашёв: Сент-Луис, это было нереально. Спасибо за великолепный парад
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