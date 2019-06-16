Берюбе: в жизни не видел ничего подобного
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе выразил благодарность фанатам, пришедшим на чемпионский парад.
«Это великолепно. Ничего подобного в жизни не видел. Какой невероятный опыт — быть сегодня здесь. Это невероятно. Я так счастлив за город и болельщиков. Они этого заслужили. Но больше, чем за всех, я рад за игроков, потому что они очень старались, готовились, преодолели массу сложностей и в итоге добились победы в Кубке Стэнли.
В какой-то момент они объединились. Всё стало получаться. Лидерские качества, характер и упорный труд в январе, феврале и марте, много гостевых матчей и победа в них… Вот почему мы завоевали Кубок Стэнли», — цитирует Берюбе официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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