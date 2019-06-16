Пастрняк: после операции всё было замечательно, но в плей-офф снова досталось

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк пропустивший часть регулярного чемпионата из-за повреждения пальца, снова травмировал его в плей-офф.

«После операции в регулярном чемпионате всё было замечательно, но в плей-офф мне снова досталось. Ничего серьёзного. Так себе, как я уже говорил … Когда возвращаешься в состав после травмы, настроение другое. Но всё было хорошо», — цитирует Пастрняка официальный сайт НХЛ.

Чешский форвард пропустил 16 матчей в регулярном чемпионате (с 12 февраля по 16 марта) после операции на большом пальце руки. Чешский форвард травмировался, упав после ужина со спонсорами клуба. Во втором раунде плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» нападающий получил болезненный удар в то же место.