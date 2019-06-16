Нападающий «Бостона» Аккьяри: было тяжело дышать. Я не мог поднять руку
Нападающий «Бостон Брюинз» Ноэль Аккьяри рассказал, с какими проблемами со здоровьем столкнулся в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Во втором раунде с «Коламбус Блю Джекетс» у Ноэля диагностировали трещину в грудной кости. Он пропустил два последних матча той серии, но вернулся в состав в четвёртой игре финала Восточной конференции.
«Дышать было тяжело. И я не мог поднять руку под определённым углом», — цитирует Аккьяри официальный сайт НХЛ.
После завершения решающего матча финальной серии Кубка Стэнли хоккеист общался с журналистами в специальном ботинке на правой ноге. В седьмом матче с «Сент-Луис Блюз» (1:4, 3-4) он принял на себя шайбу, но пока ещё не знает, насколько серьёзная у него травма.
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Лидеры «Бостона» играли с различными травмами в финале Кубка Стэнли
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