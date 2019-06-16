Нападающий «Бостона» Аккьяри: было тяжело дышать. Я не мог поднять руку

Нападающий «Бостон Брюинз» Ноэль Аккьяри рассказал, с какими проблемами со здоровьем столкнулся в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Во втором раунде с «Коламбус Блю Джекетс» у Ноэля диагностировали трещину в грудной кости. Он пропустил два последних матча той серии, но вернулся в состав в четвёртой игре финала Восточной конференции.

«Дышать было тяжело. И я не мог поднять руку под определённым углом», — цитирует Аккьяри официальный сайт НХЛ.

После завершения решающего матча финальной серии Кубка Стэнли хоккеист общался с журналистами в специальном ботинке на правой ноге. В седьмом матче с «Сент-Луис Блюз» (1:4, 3-4) он принял на себя шайбу, но пока ещё не знает, насколько серьёзная у него травма.

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