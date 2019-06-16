О'Райлли: Сент-Луис — город людей, умеющих пить. Они справятся со всем алкоголем

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли выразил благодарность фанатам, пришедшим на чемпионский парад.

«С самого начала говорил – это город потрясающих болельщиков, замечательных людей и людей, которые умеют пить. Они справятся со всем алкоголем!» — поблагодарил фанатов самый ценный игрок плей-офф О’Райлли.

Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостон Брюинз» — 0-4.

Канадский нападающий установил рекорд «Сент-Луиса», набрав 23 очка в плей-офф, и стал первым после Уэйна Гретцки (1985) игроком, кто забил в четырёх матчах финала подряд.

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