О'Райлли: Сент-Луис — город людей, умеющих пить. Они справятся со всем алкоголем
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли выразил благодарность фанатам, пришедшим на чемпионский парад.
«С самого начала говорил – это город потрясающих болельщиков, замечательных людей и людей, которые умеют пить. Они справятся со всем алкоголем!» — поблагодарил фанатов самый ценный игрок плей-офф О’Райлли.
Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостон Брюинз» — 0-4.
Канадский нападающий установил рекорд «Сент-Луиса», набрав 23 очка в плей-офф, и стал первым после Уэйна Гретцки (1985) игроком, кто забил в четырёх матчах финала подряд.
О'Райлли спел после победы в финале Кубка Стэнли
«Мы – столица мирового хоккея!». Как в Сент-Луисе прошёл чемпионский парад
На праздник приехало полмиллиона болельщиков – это больше, чем всё население города.
- 16 июня 2019
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
10:59
-
10:36
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:15
-
08:58
-
08:32
-
08:09
-
05:03
- 15 июня 2019
-
23:58
-
23:27
-
22:32
-
22:00
-
21:51
-
21:17
-
20:47
-
20:20
-
19:55
-
19:19
-
18:53
-
18:32
-
17:34
-
17:18
-
16:52
-
16:31
-
16:00
-
15:52
-
15:14
-
14:58
-
14:26
-
13:55
Партнерский контент