Рутерфорд: обмен Мяяття снимает давление на потолок зарплат «Питтсбурга»

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд объяснил обмен с «Чикаго Блэкхоукс», в результате которого состав клуба из штата Пенсивальния пополнил немецкий нападающий Доминик Кагун, а в обратном направлении отправился финский защитник Олли Мяяття.
«У меня особая привязанность к Олли. Он хороший парень, как вы могли видеть. Олли пережил немало невзгод вместе с нами и приложил немало сил, чтобы справиться с ними. Его обмен снимает давление на потолок зарплат „Питтсбурга“», — цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне 24-летний Мяяття забросил 1 шайбу и сделал 13 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+9» и 12 штрафных минутах. В одном матче плей-офф финский хоккеист не отметился результативными действиями при полезности «-2».
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