«Рейнджерс» могут обменять Веси в «Баффало», за который он не хотел играть

«Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в ближайшее время могут совершить обмен, информирует Sportsnet. Стороны ведут переговоры относительно возможного перехода нападающего ньюйоркцев Джимми Веси.



В прошлом сезоне 26-летний форвард набрал 35 (17+18) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. Контракт с зарплатой в размере $ 4,55 млн действует до конца следующего сезона.

Нападающий пришёл в «Рейнджерс» из студенческого хоккея, где выступал до 23 лет. В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Веси сыграл в 79 матчах, заработав 28 (17+11) баллов при показателе полезности «-18» и 20 минутах штрафного времени.

Примечательно, что в 2016 году «Сэйбрз» выменяли права на Веси из «Нэшвилла», однако тогда американский форвард не захотел играть за клуб и заключил контракт с «синерубашечниками».