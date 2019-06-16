Жарков: надеюсь, хоккей в КХЛ станет бизнесом и клубы смогут отбивать бюджет

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков выразил надежду, что в КХЛ хоккей станет бизнесом, а также поделился мнением о массовом переходе клубов на канадскую площадку.
«Не секрет ни для кого, что НХЛ — сильнейшая лига в мире по всем параметрам. Пока для нас она недосягаема. Но мне очень нравится КХЛ — как развивается, строится, всё, что делается. Надеюсь, в ближайшие лет 5-10, мы будем наравне, а хоккей станет бизнесом в плане зрелищности, чтобы клубы могли отбивать бюджет.
Начитался сейчас новостей наших заслуженных олимпийских чемпионов. Они в чём-то правы. Но называть «Сент-Луис» дуборезами – как-то некрасиво. Я за канадскую площадку. Потому что это зрелищность, скорость, динамика, ты гораздо быстрее соображаешь, при этом технические навыки не пропадают. Посмотрите, в том году выиграл «Вашингтон». Там играют дуборезы? Они играли в хоккей и стали чемпионами на канадской площадке», — сказал Жарков в сторисе «инстаграма» «Салавата».
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