Жарков: надеюсь, хоккей в КХЛ станет бизнесом и клубы смогут отбивать бюджет

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков выразил надежду, что в КХЛ хоккей станет бизнесом, а также поделился мнением о массовом переходе клубов на канадскую площадку.

«Не секрет ни для кого, что НХЛ — сильнейшая лига в мире по всем параметрам. Пока для нас она недосягаема. Но мне очень нравится КХЛ — как развивается, строится, всё, что делается. Надеюсь, в ближайшие лет 5-10, мы будем наравне, а хоккей станет бизнесом в плане зрелищности, чтобы клубы могли отбивать бюджет.

Начитался сейчас новостей наших заслуженных олимпийских чемпионов. Они в чём-то правы. Но называть «Сент-Луис» дуборезами – как-то некрасиво. Я за канадскую площадку. Потому что это зрелищность, скорость, динамика, ты гораздо быстрее соображаешь, при этом технические навыки не пропадают. Посмотрите, в том году выиграл «Вашингтон». Там играют дуборезы? Они играли в хоккей и стали чемпионами на канадской площадке», — сказал Жарков в сторисе «инстаграма» «Салавата».