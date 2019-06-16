Ушёл из жизни первый вратарь в истории сборной Казахстана
Вчера, 15 июня, ушёл из жизни бывший вратарь и тренер Леонид Шиляев, информирует портал «Шайба.kz».
Он выступал за карагандинский «Автомобилист» и «Строитель» с 1980 по 1994 год. Играл за сборную Казахстана на первом чемпионате мира национальной команды в 1993 году. Шиляев защищал ворота сборной в шести матчах.
В качестве тренера 59-летний Шиляев работал в астанинском «Барысе» (2004–2005), павлодарском «Иртыше» (2006–2007), карагандинской «Сарыарке» (2007–2008) и кокшетауском «Арлане» (2009–2013). С сезона-2013/14 входил в тренерский штаб ноябрьского клуба «Ямальские Стерхи», выступающего в Российской хоккейной лиге. В сезоне-2015/16 входил в тренерский штаб кирово-чепецкой «Олимпии».
- 16 июня 2019
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:37
-
13:15
-
12:51
-
12:25
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
10:59
-
10:36
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:15
-
08:58
-
08:32
-
08:09
-
05:03
- 15 июня 2019
-
23:58
-
23:27
-
22:32
-
22:00
-
21:51
-
21:17
-
20:47
-
20:20
-
19:55
-
19:19
-
18:53
-
18:32
-
17:34
-
17:18
-
16:52
Партнерский контент