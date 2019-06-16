Ушёл из жизни первый вратарь в истории сборной Казахстана

Вчера, 15 июня, ушёл из жизни бывший вратарь и тренер Леонид Шиляев, информирует портал «Шайба.kz».

Он выступал за карагандинский «Автомобилист» и «Строитель» с 1980 по 1994 год. Играл за сборную Казахстана на первом чемпионате мира национальной команды в 1993 году. Шиляев защищал ворота сборной в шести матчах.

В качестве тренера 59-летний Шиляев работал в астанинском «Барысе» (2004–2005), павлодарском «Иртыше» (2006–2007), карагандинской «Сарыарке» (2007–2008) и кокшетауском «Арлане» (2009–2013). С сезона-2013/14 входил в тренерский штаб ноябрьского клуба «Ямальские Стерхи», выступающего в Российской хоккейной лиге. В сезоне-2015/16 входил в тренерский штаб кирово-чепецкой «Олимпии».