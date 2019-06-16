Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» заключило контракт с форвардом Андре Петерссоном

Московское «Динамо» заключило контракт с форвардом Андре Петерссоном
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» заключило соглашение с 28-летним шведским крайним нападающим Андре Петерссоном, ставшим в минувшем сезоне одним из лучших снайперов КХЛ. По информации официального сайта бело-голубых, контракт рассчитан на один сезон.

Предыдущий сезон Андре провёл в составе казахстанского «Барыса» — на его счету 45 (23+22) очков в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ и ещё 5 (3+2) очков в восьми играх плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее в КХЛ Петерссон выступал также за ХК «Сочи» и «Авангард». За пять сезонов он провёл 251 матч и набрал 197 (99+98) очков, из них 22 матча и 14 (10+4) очков — в плей-офф Кубка Гагарина.

В сезоне-2018/19 «Динамо» дошло до второго раунда Кубка Гагарина, где проиграло в пяти матчах ЦСКА.

Президент «Барыса»: Петерссон — дорогой игрок, у нас бюджет ограничен
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент