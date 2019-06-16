Генменеджер «Чикаго»: Мяяття хорошо впишется в игру команды

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал обмен с «Питтсбург Пингвинз», в результате которого состав «ястребов» пополнил защитник Олли Мяяття, а в обратном направлении проследовал нападающий Доминик Кагун.



«Мне нравится универсализм Мяяття. Думаю, он очень хорошо впишется в игру команды. У Олли прекрасные габариты и богатый опыт игры в плей-офф. В «Питтсбурге» он занимался разноплановой работой и доказал, что способен преуспеть в различных ситуациях», — цитирует функционера пресс-служба «Чикаго» в «Твиттере».

В минувшем сезоне 24-летний Мяяття забросил 1 шайбу и сделал 13 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+9» и 12 штрафных минутах. В одном матче плей-офф финский хоккеист не отметился результативными действиями при полезности «-2».