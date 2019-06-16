Скаут «Нью-Джерси»: Хьюз и Какко станут ключевыми игроками НХЛ в новом сезоне

Скаут «Нью-Джерси Дэвилз» Пол Кастрон оценил форвардов Джека Хьюза и Каапо Какко, считающихся главными фаворитами предстоящего драфта НХЛ.
«Это потрясающие хоккеисты. Они станут ключевыми игроками лиги уже в предстоящем сезоне. Таковы прогнозы. Хьюз динамичнее Какко, но Какко сильнее физически на этом этапе развития.
У него потрясающее катание. Создаётся впечатление, что он легко входит в зону, что ему даже не приходится прикладывать усилий для этого, он просто объезжает соперников. Когда соперник забрасывает шайбу в зону его команды и все возвращаются назад, он уже составил план, как начать атаку. Его партнёры знают об этом. Нужно просто довести до него шайбу — и вот команда уже побежала вперёд», — приводит слова Кастрона официальный сайт НХЛ.
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