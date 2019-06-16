Жарков — о приобретениях «Салавата»: руководство неплохо поработало

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков рассказал о ходе подготовки к новому сезону и поделился мнением о селекции клуба.
«Подготовка проходит нормально, начал тренироваться в лагере на горнолыжной базе, где идеально бегать — лес, спокойно, никого нет. Через пару дней улетаю в Грецию, где начнутся мои ежегодные тренировки.
Считаю, на данный момент наше руководство, тренеры, скауты и весь клуб неплохо поработали. Сошников и Картаев — хорошие и боеспособные игроки. Они горят желанием и хотят доказывать. Думаю, они вольются в коллектив без проблем. Новый центральный нападающий (форвард сборной Финляндии Саккари Маннинен. — Прим. «Чемпионата») пришёл в первое звено. Я посмотрел матчи чемпионата мира. Мне понравилась его игра», — сказал Жарков в «сториз» «инстаграма» «Салавата».
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