Клубы из Нью-Йорка заинтересованы в приобретении защитника «Виннипега» Трубы

Два клуба из Нью-Йорка — «Рейнджерс» и «Айлендерс» интересуются защитником «Виннипег Джетс» Джейкобом Трубой, информирует New York Post. Ранее стало известно, что «реактивщики» готовы обменять игрока. Контракт 25-летнего защитника с зарплатой $ 5,5 млн рассчитан до конца сезона.



В этом сезоне Труба набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. В шести играх плей-офф отдал одну передачу.



Прошлым летом Джейкоб заключил контракт с «Джетс» только после решения арбитража. Клуб предлагал игроку зарплату в размере $ 4 млн, хоккеист хочет $ 7 млн. А перед сезоном-2016/17 переговоры о контракте затянулись настолько, что Труба пропустил тренировочный лагерь и первые 15 игр регулярного чемпионата, а также просил клуб об обмене.

«Виннипег» может обменять защитника Трубу, набравшего 50 очков в этом сезоне