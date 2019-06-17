Величкин — о возвращении Малкина: чем раньше это случится, тем лучше

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о шансах дождаться перехода в магнитогорский клуб форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
«Мы всегда говорим, что хотели бы видеть Малкина у себя, когда он решит заканчивать карьеру в НХЛ. И Женя это знает. В его интервью тоже проскальзывала эта идея. Думаю, в конце концов его возвращение в Магнитогорск может произойти. Наверное, неправильно говорить «рано или поздно», но чем раньше это случится, тем лучше», — приводят слова Величкина «Известия».
В прошедшем регулярном чемпионате Малкин набрал 72 (21+51) очка в 68 матчах, а его контракт на сумму $ 9,5 млн в год будет действовать ещё три сезона. В розыгрыше Кубка Стэнли—2019 «пингвины» проиграли в первом раунде «Нью-Йорк Айлендерс».
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