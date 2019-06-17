Маклеллан: Хагелин — универсальный хоккеист, способный играть в любом звене

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал подписание нового четырёхлетнего контракта с нападающим Карлом Хагелином. 1 июля шведский хоккеист мог стать неограниченно свободным агентом.



«Мы довольны, что подписали с Карлом контракт на четыре года. Карл — универсальный хоккеист, способный играть в любом звене. Он великолепен в меньшинстве и уже доказал, что всегда стремится к победе и может вести за собой других», — приводит слова Маклеллана официальный сайт лиги.

30-летний шведский хоккеист в ходе прошлого сезона успел поиграть за «Питтсбург Пингвинз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон». Он провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 5 голами и 14 результативными передачами. В составе «Кэпиталз» форвард набрал 11 очков в 20 играх.