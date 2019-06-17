Ушёл из жизни бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный арбитр Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги, умер на 53-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Москвы.
По информации источника, трагедия произошла во время тренировки — Черенкову неожиданно стало плохо.
Александр Робертович – судья международных соревнований, на протяжении многих лет работал в качестве главного судьи на матчах КХЛ. Он провёл в лиге 292 матча в качестве главного судьи. Черенков завершил карьеру арбитра в КХЛ по окончании сезона-2014/15. В последние годы Александр Робертович активно трудился на благо развития судейства федерации хоккея Москвы.
Александр Черенков — сын заслуженного тренера СССР Роберта Черенкова.
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