Михайлов: Барбашёв готов выполнять любую роль. Это редкое качество

Легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов поделился мнением о финале Кубка Стэнли, победу в котором одержал «Сент-Луис Блюз».
«Совсем недавно смотрел седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли «Бостон» — «Сент-Луис». Поболел за интересного снайпера Тарасенко и за молодого форварда четвёртого звена Барбашёва, который порадовал своей готовностью выполнять любую роль. Это редкое качество, которое есть отнюдь не у всех наших хоккеистов.
Надеялся увидеть яркое и интересное зрелище, всё-таки это был главный матч всего заокеанского сезона. Но он меня разочаровал, качество хоккея показалось мне не высоким. Одна команда бросала со всех точек и не забивала, другая — мало что делала, но, наоборот, забивала. Другой момент — практически полное отсутствие осмысленных комбинаций. Вся надежда — на бросок, блокирование обзора вратарю и рикошет. Видно, что командам не хватало свободного льда», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.
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