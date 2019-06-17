«Автомобилист» утвердил план подготовки к новому сезону КХЛ

Стал известен план предсезонной подготовки «Автомобилиста», информирует пресс-служба уральского клуба в «Твиттере».
Команда выйдет из отпуска 12 июля и начнёт тренировки в Екатеринбурге после трёх дней медосмотра. С 18 июля по 1 августа уральский клуб проведёт сборы в Чехии, после чего отправится в Нур-Султан на Кубок президента Республики Казахстан (7-11 августа). В турнире также примут участие «Барыс», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».
С 14 по 19 августа «Автомобилист» будет работать в Екатеринбурге, а с 20 по 24 августа примет участие в Кубке Латвийской железной дороги в Риге. В столице Латвии также выступят рижское «Динамо», «Ак Барс», «Локомотив» и минское «Динамо».
27 августа уральцы проведут товарищеский матч с «Салаватом Юлаевым», а затем продолжат подготовку к новому сезону в Екатеринбурге.
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