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«Автомобилист» утвердил план подготовки к новому сезону КХЛ

«Автомобилист» утвердил план подготовки к новому сезону КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Стал известен план предсезонной подготовки «Автомобилиста», информирует пресс-служба уральского клуба в «Твиттере».

Команда выйдет из отпуска 12 июля и начнёт тренировки в Екатеринбурге после трёх дней медосмотра. С 18 июля по 1 августа уральский клуб проведёт сборы в Чехии, после чего отправится в Нур-Султан на Кубок президента Республики Казахстан (7-11 августа). В турнире также примут участие «Барыс», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

С 14 по 19 августа «Автомобилист» будет работать в Екатеринбурге, а с 20 по 24 августа примет участие в Кубке Латвийской железной дороги в Риге. В столице Латвии также выступят рижское «Динамо», «Ак Барс», «Локомотив» и минское «Динамо».

27 августа уральцы проведут товарищеский матч с «Салаватом Юлаевым», а затем продолжат подготовку к новому сезону в Екатеринбурге.

«Автомобилист» рассчитывает дебютировать на новой арене через 2,5 года
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