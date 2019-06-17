Шиянов — о возвращении в Россию: важно, что буду на виду у тренеров молодёжки

Новоиспечённый голкипер «Витязя» Тимур Шиянов рассказал о причинах, побудивших его вернуться в Россию. В возрасте 10 лет хоккеист уехал в Швейцарию.



«Мы посчитали, что в России у меня есть шанс развиваться на высоком уровне. Я здесь жил, всё знаю, в детстве играл за ЦСКА, постоянно привлекался в юниорские сборные страны, а теперь и молодёжную. Важно, что здесь буду всегда на виду у тренеров молодёжной сборной России и постараюсь сделать всё возможное, чтобы попасть на чемпионат мира в Чехию.



Интерес был от нескольких клубов, мы искали оптимальную позицию — найти клуб, где я смогу развиваться и получать игровую практику. Сейчас у меня есть возможность поиграть в трёх лигах КХЛ, МХЛ и ВХЛ, всё будет зависеть от меня самого, как проявлю себя на сборах и дальше в сезоне. В «Витязе» доверяют молодым российским вратарям, как, например, Игорю Сапрыкину и Александру Самонову. Вижу в этом положительный момент — конкуренция подталкивает и только мотивирует», — приводит слова Шиянова официальный сайт КХЛ.

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