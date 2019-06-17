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Величкин: подписали новый контракт с Кулёминым, чтобы снизить ему зарплату

Величкин: подписали новый контракт с Кулёминым, чтобы снизить ему зарплату
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал, с какой целью клуб заключил новый контракт с нападающим Николаем Кулёминым, расторгнув старый договор.

«Вы правильно всё поняли: мы хотели существенно снизить зарплату игрока. Выступая в НХЛ, Кулёмин, как бы правильнее сказать, немножко не до конца представлял, какой у нас здесь теперь чемпионат. С ним были серьёзные разговоры на эту тему. И я признателен ему за то, что он понял сложившуюся ситуацию. Сказал, что знает о приближающемся введении потолка зарплат, при этом подчеркнул, что рад вернуться в родной город и хочет дальше играть за нашу команду. Поэтому мы пришли с ним к компромиссу», — цитируют Величкина «Известия».

Новый контракт Кулёмина рассчитан на два года.

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