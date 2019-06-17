Утверждён план предсезонной подготовки «Адмирала»

«Адмирал» утвердил план подготовки к новому сезону, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба в «Твиттере».
11 и 12 июля хоккеисты «Адмирала» пройдут медосмотр, после чего проведут учебно-тренировочный сбор во Владивостоке до конца месяца. В июле «моряки» проведут контрольные матчи с «Ермаком» и «Амуром».
Со 2 по 11 августа дальневосточная команда будет тренироваться в Мытищах. Подопечные Сергея Светлова проведут две контрольные игры с ЦСКА, которые состоятся в Москве.
С 12 по 24 августа «моряки» будут базироваться в Пардубице (Чехия). С 13 по 16 августа они выступят на предсезонном турнире «Мемориал Збынека Кусы», где проведут матчи группового раунда с чешским «Орли Зноймо» и словацким «Кошице». Кроме того «Адмирал» проведёт товарищеские матчи с чешской командой «Верва» и словацким клубом «Зволен».
В конце месяца клуб из Владивостока снова отправится в Мытищи. Помимо этого у команды запланирована товарищеская игра со «Спартаком» в Москве.
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