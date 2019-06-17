Михайлов: всё решает мастерство, а не три-четыре лишних метра площадки

Легендарный в прошлом хоккеист сборной СССР Борис Михайлов поделился мнением о дискуссии вокруг перехода ИИХФ на канадские площадки.



«Насколько мне известно, есть только рекомендация проводить чемпионаты мира на маленьком льду, а окончательно решение будет приниматься на местах, учитывая возможности арены. Не считаю вопрос формата площадок принципиальным. Помню, как полвека назад мы впервые прилетели в Северную Америку и были удивлены, насколько маленькие катки у клубов НХЛ. Но если ты мастер, то адаптация к новому льду занимает две-три смены. Кстати, это было доказано в Суперсерии, когда сборная СССР выиграла именно её североамериканскую часть, но, к сожалению, уступила в домашней, на европейском льду.



Я считаю, что всё решает командное и индивидуальное мастерство, а не три-четыре лишних метра площадки. Сомнительно, что КХЛ нужно вводить единый формат площадок. Наоборот, в том, что в лиге играют и на европейских, и на финских, и на канадских площадках, есть что-то оригинальное. Может быть, теперь в КХЛ появится большее количество узнаваемых клубов, всё-таки пока в лиге многие команды не имеют своего лица», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.

Светлов: при всей любви к советскому хоккею, голосую за канадские площадки