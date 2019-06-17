Генменеджер «Чикаго»: Мяяття зарекомендовал себя как надёжный защитник

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал обмен с «Питтсбург Пингвинз», в результате которого ряды «индейцев» пополнил защитник Олли Мяяття.



«Есть много вещей, которые выгодно отличают Мяяття. В последние годы он зарекомендовал себя как сильный и надёжный защитник. Олли знает, как нужно действовать перед собственными воротами. Мяяття способен видеть открытых партнёров и быстро адресовать им шайбу. В прошлом сезоне «Чикаго» не хватало надёжной игры в обороне, и я думаю, что Олли способен изменить ситуацию в лучшую сторону.



Конечно, мы хотим, чтобы игроки линии обороны были в состоянии быстро принимать решения и снабжать точными передачами нападающих, убегающих в быстрый отрыв. Игра на контратаках является одной из сильных сторон «Чикаго», — приводит слова Боумэна официальный сайт «ястребов».

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