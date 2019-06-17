Даллас Экинс займёт пост главного тренера «Анахайма»

Бывший главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Даллас Экинс займёт аналогичный пост в «Анахайм Дакс», информирует The Athletic. Сообщается, что официальное объявление состоится в ближайшие часы.



Экинс тренировал «нефтяников» с 2013 по 2014 год. В сезоне-2013/14 канадскому клубу не удалось выйти в плей-офф, а в ходе следующего сезона специалист был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Последние четыре сезона 52-летний специалист возглавлял фарм-клуб «Анахайма» в Американской хоккейной лиге.



В феврале нынешнего года руководство «Дакс» уволило Рэнди Карлайла, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен генеральный менеджер Боб Мюррей. По итогам сезона клуб из Калифорнии впервые за семь лет не попал в плей-офф.

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