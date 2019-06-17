Мяяття: рад, что буду играть в «Чикаго». Этот клуб всегда нацелен на успех

Защитник Олли Мяяття поделился эмоциями после переход в «Чикаго Блэкхоукс». Финский хоккеист пополнил ряды «индейцев» в результате обмена с «Питтсбург Пингвинз».
«Я просто рад, что буду играть в отличном клубе, частью которого стал на днях. «Чикаго» всегда нацелен на успех, и это значимый аспект. Здесь отличная команда, и пропуск плей-офф в минувшем сезоне, был не самым приятным моментом. «Блэкхоукс» всегда хотят быть лучше, чему я несказанно рад.
Моя основная задача — демонстрировать простую, но в то же время солидную игру. На самом деле в моём хоккее нет ничего особенного. Просто нужно стараться отбирать шайбу у соперников и по возможности подключаться к атакам. Прошлый сезон получился не самым хорошим, но теперь я полностью здоров и уверен, что могу сыграть лучше», — приводит слова Мяяття официальный сайт «ястребов».
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