Шеро: Какко — физически сильный хоккеист, у Хьюза другие достоинства

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о фаворитах предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги — американце Джеке Хьюзе и финне Каапо Какко.



«Какко — физически сильный хоккеист с отменным чутьём. Каппо очень хорошо, здорово владеет шайбой. Что касается Хьюза, то это другой тип хоккеиста. У него нет таких габаритов, но при этом Джек делает лучше товарищей по команде. Хотел бы, чтобы у «Нью-Джерси» был и первый, и второй выбор на драфте», — сказал Шеро в эфире подкаста Road to the Draft.

Драфт НХЛ пройдёт 21 и 22 июня в Ванкувере. «Нью-Джерси» получил право на выбор первого номера в результате драфт-лотереи. Второй выбор на предстоящем драфте достался «Нью-Йорк Рейнджерс».